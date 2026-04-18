 Sovranità cloud: 180 milioni a quattro provider europei
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Sovranità cloud: 180 milioni a quattro provider europei

Quattro provider cloud europei hanno ottenuto contratti per 180 milioni di euro dalla Commissione e forniranno servizi per i prossimi sei anni.
Sovranità cloud: 180 milioni a quattro provider europei
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Quattro provider cloud europei hanno ottenuto contratti per 180 milioni di euro dalla Commissione e forniranno servizi per i prossimi sei anni.
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La Commissione europea ha annunciato l’assegnazione di contratti da 180 milioni di euro per sei anni a quattro provider cloud. Istituzioni, agenzie, organi e uffici europei possono acquistare servizi cloud per cercare di ridurre la dipendenza dai provider statunitensi. L’iniziativa è parte del Cloud Sovereignty Framework annunciato a fine ottobre 2025.

Sovranità cloud e controllo delle infrastrutture critiche

I quattro provider europei sono Post Telecom (con partner CleverCloud e OVHcloud), STACKIT (gruppo Schwarz), Scaleway (gruppo Iliad) e Proximus che collabora con S3NS (joint venture tra Thales e Google Cloud), Clarence e Mistral.

I provider aggiudicatari sono stati selezionati in base alla loro conformità al Cloud Sovereignty Framework che misura la sovranità in base a otto obiettivi. Questi includono considerazioni strategiche, legali, operative e ambientali, oltre a trasparenza della catena di fornitura, apertura tecnologica, sicurezza e conformità alle leggi dell’Unione europea.

La Commissione ha aggiudicato quattro contratti in parallelo per garantire diversificazione e resilienza, evitando un’eccessiva dipendenza da un unico fornitore. Per essere ammissibili, i fornitori dovevano garantire che terze parti non UE avessero un controllo limitato sulle tecnologie utilizzate o sui servizi da essi forniti.

L’utilizzo su larga scala del cloud europeo è un prerequisito per migliorare la sovranità digitale dell’UE. Il bando incoraggia l’intero settore a conformarsi agli standard e ai valori europei. Il suo successo evidenzia l’elevata qualità dei fornitori europei, dimostrando la loro capacità di soddisfare i rigorosi criteri della Commissione. Dimostra inoltre che le tecnologie non europee, se utilizzate all’interno di un quadro normativo rigoroso e appropriato, possono soddisfare il livello minimo di sovranità richiesto.

La Commissione presenterà una versione aggiornata del Cloud Sovereignty Framework che includerà criteri specifici per effettuare valutazioni di sovranità e adattare i criteri per valutare e rafforzare la sovranità nei servizi digitali che fornisce ai suoi dipartimenti e ad altri enti dell’Unione.

Il fondatore e CEO di OVHCloud (Octave ​Klaba) ha dichiarato che il consorzio Post Telecom è stato scelto per fornire servizi cloud ad oltre 40 agenzie della Commissione europea. Ciò dimostra che esistono valide alternative ai provider statunitensi.

Fonte: Commissione europea

Pubblicato il 18 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 apr 2026
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