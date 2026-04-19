Hostinger AI: creare un sito web in pochi minuti è davvero possibile e costa pochissimo

Se vuoi creare un sito web senza investire subito cifre importanti, oggi esistono piattaforme che ti permettono di partire praticamente da zero. Tra queste, Hostinger si distingue perché unisce prezzi accessibili, servizi inclusi gratuitamente e, soprattutto, un ecosistema di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che semplificano tutto il processo.

Hostinger: sito web pronto anche senza esperienza

L’idea alla base di Hostinger è semplice: permetterti di andare online velocemente, anche se non hai competenze tecniche. Con un unico piano hai hosting, dominio e strumenti per creare il sito, senza dover acquistare servizi separati. Il vero punto di forza? Molti elementi fondamentali sono inclusi gratis per il primo anno, così puoi avviare un progetto senza grandi rischi economici. Ecco cosa ottieni gratis il primo anno. Con i piani Hostinger hai accesso a diversi servizi inclusi:

Dominio gratuito per 12 mesi

Email professionale inclusa

Certificato SSL gratis per sicurezza e SEO

per sicurezza e SEO Hosting veloce e stabile

Accesso al website builder con AI

Questo significa che puoi partire con tutto il necessario già pronto, senza costi nascosti o servizi da aggiungere in seguito. Uno degli aspetti più sorprendenti di Hostinger è il modo in cui integra l’intelligenza artificiale all’interno della piattaforma. Non si tratta di funzioni complicate o pensate solo per esperti: al contrario, sono strumenti pratici che ti guidano passo dopo passo. Ad esempio, per creare il tuo sito non devi fare altro che descrivere in poche parole il progetto che hai in mente. L’AI si occupa del resto, generando automaticamente una struttura completa con pagine, testi e immagini già pronti. È un enorme vantaggio se parti da zero o se non sai da dove iniziare. In pratica, operazioni che una volta richiedevano competenze tecniche o l’intervento di più professionisti vengono semplificate e rese accessibili a chiunque.