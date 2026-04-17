Hosting e AI: scopri cosa può fare Hostinger (sconti e mesi gratis)

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Non è la solita soluzione per l’hosting dei siti web, ma una vera e propria suite all-in-one di strumenti utili per organizzare e per gestire la propria presenza online. Ci sono anche quelli potenziati dall’intelligenza artificiale, come nel caso di AI Website Builder che ti aiuta a creare un portale in pochi minuti, senza dover scrivere nemmeno una riga di codice. A questo si aggiungono il dominio compreso per un anno e tanto altro. Scopri tutti i dettagli sulle funzionalità e le caratteristiche incluse con uno sguardo al sito ufficiale.

In base al piano scelto avrai accesso a spazio di archiviazione fino a 100 GB, caselle email professionali attraverso cui gestire le comunicazioni, il pieno supporto a WordPress e molto altro ancora. Tornando all’AI, potrà aiutarti anche a creare un logo che possa identificare te o la tua azienda, a scrivere messaggi promozionali e ad automatizzare le attività di routine. Sei curioso di sperimentare le potenzialità di AI Website Builder? Lo puoi provare gratis prima di attivare il servizio.

Hostinger è una realtà europea con alle spalle oltre 20 anni di attività. È già stata scelta da più di 5 milioni di utenti in 150 paesi del mondo. Garantisce una protezione elevata dei dati con più livelli di fail-safe, RAID-10, backup giornalieri o settimanali, oltre all’impegno per mantenere il 99,99% di uptime.