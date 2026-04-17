 Hosting e AI: scopri cosa può fare Hostinger (sconti e mesi gratis)
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Hosting e AI: scopri cosa può fare Hostinger (sconti e mesi gratis)

È in corso la promozione di Hostinger che taglia i prezzi di tutti i piani e offre 3 mesi di accesso gratis ai servizi, anche all'AI.
Hosting e AI: scopri cosa può fare Hostinger (sconti e mesi gratis)
Informatica Cloud & Hosting
È in corso la promozione di Hostinger che taglia i prezzi di tutti i piani e offre 3 mesi di accesso gratis ai servizi, anche all'AI.

Si parte da soli 2,99 euro al mese per il piano Premium con il 75% di sconto rispetto al listino e 3 mesi gratis. Lo stesso extra è abbinato anche alla formula Business, per cui però l’offerta arriva a -79%, mentre su Cloud Startup è a -69%. Sono le promozioni di Hostinger che trovi disponibili in questo momento, per un tempo limitato.

Approfitta della promo di Hostinger

Vai subito online con la promozione di Hostinger

Non è la solita soluzione per l’hosting dei siti web, ma una vera e propria suite all-in-one di strumenti utili per organizzare e per gestire la propria presenza online. Ci sono anche quelli potenziati dall’intelligenza artificiale, come nel caso di AI Website Builder che ti aiuta a creare un portale in pochi minuti, senza dover scrivere nemmeno una riga di codice. A questo si aggiungono il dominio compreso per un anno e tanto altro. Scopri tutti i dettagli sulle funzionalità e le caratteristiche incluse con uno sguardo al sito ufficiale.

La promozione attiva per il piano Premium di Hostinger

In base al piano scelto avrai accesso a spazio di archiviazione fino a 100 GB, caselle email professionali attraverso cui gestire le comunicazioni, il pieno supporto a WordPress e molto altro ancora. Tornando all’AI, potrà aiutarti anche a creare un logo che possa identificare te o la tua azienda, a scrivere messaggi promozionali e ad automatizzare le attività di routine. Sei curioso di sperimentare le potenzialità di AI Website Builder? Lo puoi provare gratis prima di attivare il servizio.

Approfitta della promo di Hostinger

Hostinger è una realtà europea con alle spalle oltre 20 anni di attività. È già stata scelta da più di 5 milioni di utenti in 150 paesi del mondo. Garantisce una protezione elevata dei dati con più livelli di fail-safe, RAID-10, backup giornalieri o settimanali, oltre all’impegno per mantenere il 99,99% di uptime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
17 apr 2026
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