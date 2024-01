Fino a 10 TB di spazio cloud al 70% di sconto con Internxt

In occasione della Data Privacy Week, Internxt offre uno sconto esclusivo del 70% sui suoi piani individuali – sia annuali che mensili. È l’opportunità perfetta per garantire la sicurezza dei tuoi dati online a un prezzo imbattibile.

Piani individuali su misura per tutte le tue esigenze

Internxt offre una gamma completa di piani individuali, garantendo che ci sia una soluzione adatta a ogni esigenza. Con un range che va da 200 GB a 10TB di archiviazione, tutti i piani sono progettati con la massima attenzione per garantire sicurezza e privacy.

Per i piani annuali, i prezzi vanno da 13,79 euro per 200 GB di spazio a 32,99 euro per 2 TB; i piani da 5 e 10 TB, invece, hanno un costo rispettivamente di 59,99 e 89,99 euro. I piani mensili, invece, hanno un prezzo di 1,49 euro (200 GB), 2,99 euro (2 TB), 5,99 euro (5 TB) e 8,99 euro (10 TB). Puoi anche iniziare con il piano gratuito, che ti offre fino a 10GB di archiviazione sicura in cloud per sempre.

Internxt si distingue per la sua dedizione totale alla protezione dei tuoi dati online. Il team composto da soli professionisti è impegnato a impedire qualsiasi violazione della tua privacy. Come? Internxt non memorizza password o altri dati dell’utente. I tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end direttamente dal tuo dispositivo. E grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256, solo tu hai accesso ai tuoi dati.

Il codice sorgente di Internxt è pubblico su GitHub, il che ti permette di verificarlo personalmente. Conforme al GDPR, la piattaforma è stata verificata e certificata in modo indipendente da Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa. Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, compreso Linux. Sincronizza i tuoi file e le tue foto con le app progettate per potenziare il tuo storage criptato in movimento.

Internxt offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Iscriviti, proteggi i tuoi dati e risparmia il 70% di sconto su tutti i piani individuali in occasione della Data Privacy Week.

