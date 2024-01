Fino a 10 TB di spazio cloud scontato del 70% con Internxt

Con l’offerta imperdibile di Internxt, ora è più conveniente che mai garantire la protezione dei tuoi file e della tua privacy. Approfitta del 70% di sconto sui piani individuali e scopri il motivo per cui Internxt è la scelta ideale per coloro che desiderano uno spazio di archiviazione sicuro e privato.

Cosa rende Internxt speciale?

Internxt offre una gamma completa di piani individuali, tutti dotati di funzionalità avanzate e accesso completo ai servizi di privacy. I piani in offerta sono:

200 GB di spazio cloud a 13,79 euro (invece di 45,99)

(invece di 45,99) 2 TB a 32,99 euro (invece di 109,99)

(invece di 109,99) 5 TB a 59,99 euro (anziché 199,99)

(anziché 199,99) 10 TB a 89,99 euro (invece di 299,99 euro)

Inoltre, puoi iniziare con il piano gratuito che offre fino a 10 GB di spazio per sempre, permettendoti di esplorare tutte le incredibili funzionalità di Internxt senza alcun costo.

Internxt si distingue per il suo impegno totale nella protezione dei dati dei suoi utenti. Il suo team, altamente qualificato, è dedicato a impedire qualsiasi violazione della tua privacy online. La piattaforma non memorizza password o altri dati dell’utente e garantisce crittografia sia durante la memorizzazione che la trasmissione dei file.

Il cloud di Internxt, inoltre, è open-source, trasparente e conforme al GDPR: il codice sorgente è pubblico e visibile su GitHub. È stato inoltre verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, tra le principali società di penetration testing in Europa.

Internxt è accessibile su tutte le piattaforme, incluso Linux. Sincronizza i tuoi file e le tue foto con facilità grazie alle nostre app per cellulari, web e desktop, progettate per potenziare il tuo storage criptato in movimento.

Ora hai l’opportunità di proteggere tutti i tuoi file con uno sconto del 70%, scegliendo uno dei piani individuali disponibili – da 200 GB a 10 TB di spazio cloud. Otterrai, con ogni acquisto, anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.