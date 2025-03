Fino a 150€ di sconto in bolletta: l'offerta di Sorgenia scade oggi

Alla mezzanotte di oggi, giovedì 20 marzo, scade la promozione di Sorgenia che regala uno sconto in bolletta fino a 150 euro per chi sottoscrive una delle due offerte disponibili – Next Energy 24 e Next Energy Sunlight – con un contratto Trial Fuel, vale a dire luce, gas e fibra. Lo sconto è spalmato in dodici mesi su ciascuna fornitura.

Energia green, tariffe per la materia prima luce e gas convenienti e prezzo fisso per due anni: questi i principali punti di forza dell’offerta Sorgenia, fornitore italiano che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale con più di 600.000 clienti in tutto il territorio nazionale.

L’offerta in scadenza di Sorgenia

Lo sconto fino a 150 euro in bolletta può essere ottenuto sottoscrivendo sia l’offerta Next Energy 24 con prezzo bloccato per 2 anni che in alternativa Next Energy Sunlight, l’offerta che prevede il pagamento del costo dell’energia a prezzo indicizzato, in base cioè all’andamento del mercato.

Ecco come funziona lo sconto in bolletta di Sorgenia.

Offerta Next Energy 24

contratto luce e gas (Dual Fuel): 30 euro di sconto in bolletta, 15 euro per ogni fornitura sottoscritta

contratto luce, gas e fibra (Trial Fuel): 150 euro di sconto in bolletta, 50 euro per ogni fornitura sottoscritta

Offerta Next Energy Sunlight

contratto luce o gas (Single Fuel): 15 euro di sconto in bolletta

contratto luce o gas + fibra (Single Fuel): 30 euro di sconto in bolletta, 15 euro per ogni fornitura sottoscritta

contratto luce e gas (Dual Fuel): 80 euro di sconto in bolletta, 40 euro per ogni fornitura sottoscritta

contratto luce, gas e fibra: 150 euro di sconto in bolletta, 50 euro per ogni fornitura sottoscritta

Ricapitolando, dunque, per beneficiare dello sconto massimo di 150 euro è necessario aggiungere anche la fibra di Sorgenia, quest’ultima disponibile a partire da 22,73 euro al mese.

Per maggiori informazioni sulle tariffe luce e gas vi rimandiamo invece al sito ufficiale di Sorgenia.