Fino a 250€ di buoni Amazon aprendo il Conto Credem Link

Un conto corrente online a canone zero con carta di debito gratuita per il primo anno, consulenza dedicata e tanti altri vantaggi? Questa l’offerta Credem Link per il suo conto corrente che dà la possibilità anche di ottenere fino a 250€ di buoni regalo Amazon.

Come ricevere i buoni Amazon con Credem Link

Il conto corrente online Credem Link dà diritto a un conto a canone zero, una consulenza bancaria dedicata (in filiale o da remoto), l’internet banking accessibile sia da PC che da smartphone tramite l’App Credem Mobile e la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard utilizzabile per i pagamenti online, per essere collegata ai wallet digitali e per effettuare prelievi in tutti gli ATM del circuito.

Una volta aperto il conto (tutto comodamente online) è possibile ricevere buoni regalo Amazon per ogni amico che apre a sua volta un conto Credem Link. All’interno dell’app Credem Mobile, infatti, si ha a disposizione un codice amico da condividere e per ogni persona che tramite quel codice attiverà un nuovo conto, si otterrà un buono Amazon del valore di 25€. L’offerta è cumulabile ed è possibile guadagnare buoni Amazon per un massimo di 10 amici.

Per usufruire della promozione grazie alla quale ottenere buoni regalo Amazon fino a 250€, le persone che aderiscono all’iniziativa, oltre al conto Credem Link e all’internet banking, devono sottoscrivere altri due tra questi servizi:

accredito stipendio o pensione

carta Ego Classic

carta Credemcard

investimento in titoli amministrati

investimento in Fondi Comuni o Sicav

investimento in gestioni patrimoniali

sottoscrizione polizze assicurative ramo vita

sottoscrizione polizze assicurative ramo danni

sottoscrizione sottoconto tecnico

sottoscrizione obbligazioni emesse dalla banca

sottoscrizione prestiti personali

sottoscrizione mutuo

domiciliazione utenze (Enel, servizio telefonico, gas, acqua)

