Fino a 270 GB e roaming UE: le nuove tariffe Lycamobile

Lycamobile propone una gamma di offerte SIM prepagate pensate per chi cerca convenienza, flessibilità e connettività affidabile. Tutti i piani si attivano in pochi minuti, senza contratti vincolanti o controlli del credito, e includono minuti e SMS illimitati, roaming UE e accesso alla rete 5G su infrastruttura Vodafone.

Lycamobile Italia: offerte SIM prepagate senza vincoli, con 5G, roaming UE e tariffe internazionali competitive

Offerte SIM Lycamobile: fino a 270 GB e costi trasparenti

Le offerte Lyca coprono diverse fasce di consumo e si adattano sia a chi usa lo smartphone quotidianamente in Italia, sia a chi viaggia frequentemente in Europa o ha necessità di chiamare l’estero.

Tra le principali proposte disponibili solo online:

Portin 599 : 150 GB, minuti e SMS illimitati, 8 GB in UE – 5,99 € ogni 30 giorni

Portin 5G 200 : 200 GB, minuti e SMS illimitati, 13 GB in UE – 9,99 € ogni 30 giorni

Portin 5G 250 : 250 GB, minuti e SMS illimitati, 15,5 GB in UE – 11,99 € ogni 30 giorni

Portin 799 : 250 GB, minuti e SMS illimitati, 10,5 GB in UE – 7,99 € ogni 30 giorni

Portin 999: 270 GB, minuti e SMS illimitati, 13 GB in UE – 9,99 € ogni 30 giorni

Per chi ha esigenze di comunicazione internazionale, l’offerta Port in Globe 5G include 100 GB, 200 SMS, fino a 540 minuti verso numeri esteri e 13 GB in roaming UE, a 9,99 € ogni 30 giorni.

Vantaggi concreti, nessun vincolo

Con Lycamobile puoi usufruire di un servizio flessibile, senza impegni a lungo termine. Le SIM sono attivabili anche senza documentazione reddituale, e tutte le offerte sono prive di penali o costi nascosti.

Inoltre, il roaming incluso nell’Unione Europea consente di usare il proprio piano nazionale per chiamate, messaggi e navigazione anche all’estero, secondo le condizioni previste.

Per conoscere l’offerta completa di Lycamobile clicca qui.