 Fino a 5 TB in cloud a vita e senza abbonamento: ecco come ottenerli
Il cloud a vita di Internxt è la soluzione giusta per archiviare i dati in sicurezza: ecco le offerte su cui puntare in questo momento.
Informatica Cloud & Hosting
Il cloud a vita di Internxt è la soluzione giusta per archiviare i dati in sicurezza: ecco le offerte su cui puntare in questo momento.

Il cloud storage a vita è la soluzione giusta per poter contare su tanto spazio di archiviazione senza dover per forza attivare un abbonamento. Tra i provider attivi nel settore, un vero e proprio punto di riferimento per il cloud storage senza abbonamento è rappresentato da Internxt che oggi propone i suoi piani con l’87% di sconto e con la possibilità di ottenere fino a 5 TB di spazio criptato. Per scoprire tutte le offerte è sufficiente accedere al sito ufficiale di Internxt, premendo sul box qui di sotto.

internxt-sconti-e1754486311730

Cloud storage a vita con Internxt: ecco le offerte

Per chi ha bisogno di una soluzione conveniente per il cloud storage a vita c’è oggi la possibilità di puntare sulle offerte di Internxt. Il provider, vero e proprio punto di riferimento del settore, mette a disposizione tre piani a prezzo scontato.

Il più economico è il piano da 1 TB, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 247 euro. Da segnalare anche la possibilità di optare per il piano da 3 TB, che viene proposto in sconto con un prezzo ridotto a 377 euro. A completare la gamma di offerte c’è il piano da 5 TB, disponibile in offerta a 507 euro.

Tutte le versioni del servizio di Internxt includono varie funzionalità aggiuntive per garantire la massima sicurezza per i dati degli utenti, con la possibilità di sfruttare la crittografia, l’autenticazione a due fattori e il sistema di condivisione dei file protetto da password.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. I piani di Internxt sono acquistabili anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Le offerte sono valide solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 mar 2026

