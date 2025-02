Fino al 10% di cashback e molto altro con il conto aziendale di Vivid

Il Conto Vivid è la soluzione giusta per professionisti e aziende che sono alla ricerca di un conto corrente aziendale davvero vantaggioso. Il servizio proposto da Vivid è davvero interessante: il conto è disponibile in più versioni, con il cliente che può scegliere quella più in linea con le proprie necessità.

In base al piano scelto, inoltre, è possibile ottenere il 4% di interessi sulla liquidità per 2 mesi e, successivamente, fino al 3% di interessi. Per i suoi clienti, inoltre, Vivid propone il cashback fino al 10% sulle spese sostenute con carta. Per un quadro completo sul conto è possibile visitare il sito ufficiale di Vivid accessibile qui di sotto.

Perché scegliere Vivid come conto aziendale: cashback e molto

Il Conto Vivid è la soluzione giusta per poter sfruttare un conto aziendale ricco di vantaggi. Come sottolineato in precedenza, questo conto è disponibile in più versioni, con piani dedicati a professionisti, società e aziende. Per i liberi professionisti, in particolare, c’è anche un piano a canone zero.

Al conto sono abbinate le Carte Vivid (sia fisiche che virtuali) ed è possibile effettuare bonifici SEPA in uscita senza commissioni. I clienti dell’istituto possono anche sfruttare l‘integrazione del conto con vari software di contabilità, in modo da poter gestire al meglio tutti gli aspetti legati alla propria attività.

Ci sono poi i due bonus che fanno la differenza:

Vivid offre il 4% di interessi per 2 mesi e poi fino al 3% sulla liquidità non vincolata

sulla liquidità non vincolata le spese effettuate con carta Vivid prevedono un cashback fino al 10%; la percentuale di cashback varia in base al piano scelto e in base al tipo di spesa; per gli acquisti su Amazon, ad esempio, è prevista la possibilità di ottenere fino al 10% cashback

Per accedere all’offerta di Vivid basta seguire il link qui di sotto.