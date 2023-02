Fino al 21 febbraio con Eni Plenitude risparmi 20 euro in bolletta

È arrivato di nuovo il momento dei Flash Days di Eni Plenitude che consentono un risparmio di 20 euro in bolletta.

L’offerta è limitata fino al 21 febbraio 2023, quindi vuol dire che se vuoi risparmiare ulteriormente devi abbonarti entro domani.

Indirizzata solo per i nuovi clienti, lo sconto di 20 euro verrà dilazionato nella bolletta in 12 mesi.

L’offerta su cui puoi usufruire di questo sconto è Trend Casa, che è attualmente una delle più richieste grazie ai costi ultra conveniente applicati sulla fornitura di gas e luce.

Il risparmio con Trend Casa va oltre lo sconto di 20 euro in bolletta

Al di là dello sconto di 20 euro in bolletta, grazie a Trend Casa potrai risparmiare subito in fattura. È la stessa Eni a stabilire ogni mese il costo della materia prima.

Sulla fornitura di energia elettrica, il costo richiesto sui consumi è pari a 0,0451 euro/kWh, mentre per la fornitura di gas naturale è pari a 0,2030 euro/Smc.

A queste due cifre vanno aggiunti gli indici PUN e PSV all’ingrosso, il cui costo resta lo stesso sia per la tariffa monoraria che bioraria.

Con l’offerta Trend Casa avrai anche a disposizione un costo fisso per la vendita e la commercializzazione pari a 12 euro sia per la luce che per il gas. Il costo totale che ti verrà addebitato in bolletta è di 24 euro.

La variazione del prezzo mensile è dettata dallo stesso mercato. Rispetto a quello tutelato, la bolletta mensile è senza dubbio più conveniente se decidi di passare al Mercato Libero con Eni Plenitude.

Se temi costi nascosti e brutte sorprese, con Eni Plenitude può stare tranquillo in tal senso, poiché i due indici di cui sopra sono decisi da ARERA mese dopo mese.

Come hai potuto vedere, Eni Plenitude rappresenta in questo momento uno dei migliori fornitori gas e luce. Se poi decidi la domiciliazione delle utenze, avrai un ulteriore sconto di 24 euro per due anni su ogni fornitura. Cosa chiedere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.