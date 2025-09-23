Fino al 75% di sconto: crea il tuo sito WordPress in 1 click con Hostinger

Hostinger è quello che ti serviva per poter finalmente creare il tuo sito web basato su WordPress. Questa piattaforma di hosting e gestione siti web è pensata per darti velocità, sicurezza e semplicità senza richiedere competenze tecniche, con strumenti basati su intelligenza artificiale per semplificare il lavoro. Oggi puoi avere il tuo piano con uno sconto fino al 75%.

Avrai a tua disposizione un Costruttore di siti web AI che genera automaticamente layout, pagine e contenuti ottimizzati per la SEO in oltre 50 lingue, permettendoti di lanciare blog, siti aziendali o negozi WooCommerce in modo immediato. A supportarti ci sarà anche la funzione di risoluzione automatica dei problemi che rileva e corregge fino al 70% degli errori senza intervento manuale.

Altro elemento importante è l’ottimizzatore basato su intelligenza artificiale grazie al quale le prestazioni del sito migliorano fino al 20% tramite ottimizzazioni LiteSpeed e al rilevamento delle query lente. Puoi inoltre integrare facilmente Hostinger Reach, lo strumento di email marketing AI, per creare e inviare campagne mirate in pochi secondi.

Per la sicurezza ecco scansioni costanti che rimuovono automaticamente malware e file dannosi, il firewall WAF che blocca le minacce prima che raggiungano il sito e la mitigazione DDoS che filtra il traffico malevolo per mantenerlo sempre online.

Insomma, una infrastruttura completa per darti il tuo sito web su WordPress in un attimo senza rinunciare a velocità, affidabilità e sicurezza. Scopri Hostinger con uno sconto fino al 75%.