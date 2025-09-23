 Fino al 75% di sconto: crea il tuo sito WordPress in 1 click con Hostinger
Creare un sito web con WordPress non è mai stato così semplice: scopri i vantaggi e il grande sconto su Hostinger.
Creare un sito web con WordPress non è mai stato così semplice: scopri i vantaggi e il grande sconto su Hostinger.

Hostinger è quello che ti serviva per poter finalmente creare il tuo sito web basato su WordPress. Questa piattaforma di hosting e gestione siti web è pensata per darti velocità, sicurezza e semplicità senza richiedere competenze tecniche, con strumenti basati su intelligenza artificiale per semplificare il lavoro. Oggi puoi avere il tuo piano con uno sconto fino al 75%.

Avrai a tua disposizione un Costruttore di siti web AI che genera automaticamente layout, pagine e contenuti ottimizzati per la SEO in oltre 50 lingue, permettendoti di lanciare blog, siti aziendali o negozi WooCommerce in modo immediato. A supportarti ci sarà anche la funzione di risoluzione automatica dei problemi che rileva e corregge fino al 70% degli errori senza intervento manuale.

Altro elemento importante è l’ottimizzatore basato su intelligenza artificiale grazie al quale le prestazioni del sito migliorano fino al 20% tramite ottimizzazioni LiteSpeed e al rilevamento delle query lente. Puoi inoltre integrare facilmente Hostinger Reach, lo strumento di email marketing AI, per creare e inviare campagne mirate in pochi secondi.

Per la sicurezza ecco scansioni costanti che rimuovono automaticamente malware e file dannosi, il firewall WAF che blocca le minacce prima che raggiungano il sito e la mitigazione DDoS che filtra il traffico malevolo per mantenerlo sempre online.

Attiva l’hosting WordPress di Hostinger

Insomma, una infrastruttura completa per darti il tuo sito web su WordPress in un attimo senza rinunciare a velocità, affidabilità e sicurezza. Scopri Hostinger con uno sconto fino al 75%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
23 set 2025
