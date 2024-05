Finom: conto aziendale e pagamenti internazionali in 150 paesi

Nel panorama delle soluzioni finanziarie per piccole e medie imprese (PMI) e liberi professionisti, Finom emerge come un’opzione innovativa che si distingue dai tradizionali conti aziendali.

Con un conto con IBAN europeo completamente gestibile online, Finom offre una piattaforma facile, veloce e affidabile, ideale per chi cerca efficienza senza rinunciare alla sicurezza.

Il conto business di Finom si può aprire online seguendo una procedura che può essere completata via smartphone o desktop in pochi minuti. Questo sistema elimina la burocrazia tipica delle banche tradizionali e permette di ottenere un IBAN operativo in sole 24 ore, rendendo il servizio estremamente reattivo alle esigenze di immediata operatività finanziaria.

Vantaggi esclusivi del conto Finom

Finom non si limita a offrire solo un conto corrente, ma arricchisce l’esperienza bancaria con una serie funzionalità e servizi:

Pagamenti internazionali: Con il conto Finom è possibile effettuare pagamenti verso oltre 150 paesi.

Carte fisiche e virtuali gratuite: Le carte di pagamento sono gratuite e comprese in ogni piano, senza commissioni nascoste, con un limite di prelievo mensile presso gli sportelli automatici fino a € 10.000 per carta e fino a 15 prelievi gratuiti al mese per ciascuna carta.

Cashback fino al 3%: Finom include nel pacchetto un programma cashback che premia gli utenti per le loro spese quotidiane offrendo fino al 3 % di rimborso sugli acquisti in base al piano scelto.

Multi-banking: Permette di mantenere tutti i conti aziendali in un unico posto, semplificando la gestione finanziaria.

Finom si distingue anche per la sua capacità di integrarsi con diverse piattaforme di contabilità, facilitando la gestione delle spese e l’archiviazione dei documenti. Gli utenti possono emettere fatture in diverse valute e lingue, ricevere notifiche di pagamento automatiche, e gestire le spese con una dashboard personalizzabile.

