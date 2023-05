Finom: fatturazione, gestione spese e cashback con un unico conto

I conti online sono un vantaggio per qualunque tipo di utente ma, nel contesto business, raggiungono un’utilità ancora maggiore.

Se è vero che il tempo è denaro, per qualunque imprenditore poter evitare code in banca e altre procedure burocratiche è una vera salvezza. Detto ciò, come è facile intuire, non tutte le piattaforme proposte in rete sono convenienti in egual misura.

Al di là della questione costi, le tante funzionalità offerte da tali servizi possono variare di caso in caso, rendendo alcune formule più comode rispetto ad altre. Nel complesso, Finom si presenta come una delle opzioni più soddisfacenti.

Possiamo infatti considerare questa piattaforma come una vera e propria soluzione all-in-one, con svariati vantaggi concreti per chiunque sia attivo nel mondo business.

Conto business? Ecco cosa può offrirti Finom

Finom è un’azienda Fintech che opera in tutta Europa a partire dal 2019. Si tratta di un conto business dotato di funzionalità come fatturazione, aggregazione di conti e categorizzazioni delle spese: di fatto, tutto ciò che serve per un imprenditore/libero professionista per svolgere al meglio il suo lavoro.

Il conto in questione è dotato di IBAN italiano e, dal momento della richiesta dell’apertura alla sua reale attivazione, non passano più di 72 ore. La carta collegata allo stesso offre un cashback fino al 3% sugli acquisti aziendali, mentre i tool per la gestione delle spese risultano tra i più accurati del settore.

L’app legata a Finom, infatti, permette di avere sott’occhio entrate e uscite, con pieno controllo sulle attività dei dipendenti. La fatturazione semplice, infine, risulta un ottimo modo per semplificare l’aspetto fiscale, un vero e proprio cruccio per gran parte degli imprenditori italiani.

A rendere il tutto ancora più interessante vi è la promozione attuata da Finom in questi giorni.

Aprendo ora un conto con Finom, si può utilizzare lo stesso per un mese a titolo gratuito.

Questo comprende anche funzionalità come:

3 wallet ;

; 3.000 euro di limiti prelievo ;

; 1 carta fisica ;

; 2 carte virtuali ;

; possibilità di fare/ricevere fino a 100 bonifici SEPA.

In poche parole, la condizione ideale per testare con mano tutte le potenzialità di questo conto business.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.