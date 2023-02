Finom: il conto dedicato ad imprese e liberi professionisti

Finom è una piattaforma digitale all-in-one pensata per semplificare la gestione finanziaria di imprese e liberi professionisti.

Dal servizio di fatturazione integrato alle carte aziendali con cashback, Finom offre tutto il necessario per gestire al meglio la quotidianità finanziaria della propria impresa.

I servizi offerti da Finom

Conto Aziendale

Il conto di Finom include IBAN italiano, carte fisiche e virtuali gratuite, e numerosi servizi integrati che rispondono alle necessità di aziende e freelance. Con il conto aziendale Finom, è possibile gestire le finanze aziendali in un’unica app, accedere ai fondi ovunque ci si trovi e a qualsiasi ora del giorno.

Carte Visa con cashback

Finom offre sia carte fisiche che virtuali incluse gratuitamente con il conto. Le carte Visa di Finom consentono di effettuare pagamenti online e in negozio e, con i piani Premium e Corporate, permettono di ottenere un cashback del 3% su tutti gli acquisti effettuati.

Fatturazione

Con Finom è possibile creare e inviare fatture in pochi secondi. È anche possibile abbinare un link di pagamento a ogni fattura, in più i clienti riceveranno dei promemoria automatici per tutti i pagamenti scaduti. Le fatture vengono poi allegate automaticamente alle transazioni del conto bancario, assicurando così libri contabili ordinati e ben organizzati.

Gestione delle spese

Il conto Finom permette di monitorare tutte le spese in tempo reale, con reportistica dettagliata delle spese e la possibilità di esportare i dati contabili in pochi click. É possibile caricare ricevute, fatture, contratti e qualsiasi altro documento in un attimo: ricevute e fatture verranno digitalizzate con estrema facilità grazie alla funzione di riconoscimento automatico.

Multi-Banking

La piattaforma permette di collegare i propri conti, anche di altre banche, per gestire le finanze aziendali in un’unica app. In questo modo sarà possibile verificare i saldi dei propri conti e tutte le operazioni in un’unica schermata.

Per conoscere l’offerta completa di Finom clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.