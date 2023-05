Finom, il digital banking per professionisti e PMI

Sei alla ricerca di un conto pensato per professionisti e PMI che integri un servizio di fatturazione completo per tutte le esigenze? Finom può essere la scelta giusta per te, ti spieghiamo il motivo.

Innanzitutto, è importante ricordare che Finom è un’azienda Fintech fondata nel 2019 e operante in tutta Europa che offre un servizio finanziario che combina un conto business con funzionalità di fatturazione integrata, aggregazione di conto e categorizzazione di spesa. L’obiettivo per cui nasce è infatti quello di aiutarti nella gestione della la tua attività.

Cosa caratterizza dunque il conto Finom? L’inclusione di un IBAN italiano e carte di pagamento con cashback, affiancati alle classiche funzioni fondamentali affinchè l’utente possa gestire al meglio le proprie spese. Il conto di Finom è un conto dedicato non solo alle imprese ma anche ai professionisti con IBAN, carte fisiche e virtuali. Tutte le principali funzionalità di un conto tradizionale vengono affiancate ai servizi per gestire l’attività amministrativa e contabile e, non appena aprirai il tuo conto Finom, riceverai un IBAN italiano.

Se ti iscrivi oggi potrai usufruire di una speciale promozione che prevede l’attivazione di un account gratuito per un mese. Avrai tuttavia l’occasione di di guadagnare fino al 3% di cashback.

Attualmente, i piani di Finom disponibili sono quattro:

Solo (5€ al mese)

Start (15€ al mese)

Premium (25€ al mese)

Corporate (100€ al mese)

Quattro piano pensati e realizzati esclusivamente per rispondere alle esigenze dei professionisti e delle PMI, tutti disponibili ad un prezzo più che conveniente se consideriamo l’attenzione che viene data al cliente.

