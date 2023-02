Finom: semplifica la gestione della tua Partita IVA

FINOM è un’innovativa piattaforma di servizi finanziari dedicata ad imprese e liberi professionisti che unisce contabilità, gestione finanziaria e funzioni bancarie in un’unica soluzione mobile-first.

FINOM offre un conto business con IBAN italiano e carte di pagamento Visa, disponibili sia in formato fisico che digitale, che permettono di ottenere fino al 3% di cashback su tutti gli acquisti effettuati.

Le carte si possono attivare direttamente dall’app e, in versione digitale, saranno pronte per essere utilizzate in pochi secondi. Potrai impostarne i limiti di spesa e ricaricarle in pochi click.

Una delle caratteristiche principali di FINOM è la possibilità di creare fatture elettroniche e di gestire i pagamenti direttamente da un’unica piattaforma.

Il conto di FINOM offre infatti un servizio di fatturazione integrato che consente di creare e inviare fatture elettroniche – che verranno prima inviate allo SDI, quindi recapitate al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate – senza possibilità di errore.

Il servizio include anche una funzione di promemoria automatico per le fatture insolute. Questo ti permette di ricordare ai tuoi clienti di effettuare il saldo delle fatture in modo tempestivo. Inoltre, il sistema di riconciliazione integrato abbinerà l’estratto conto e le fatture emesse in tempo reale.

Potrai anche digitalizzare le ricevute e gli scontrini con un semplice tocco sulla fotocamera ed esportare in massa di documenti e dati sulle operazioni. Inoltre, la piattaforma include uno strumento di expense management per aiutarti a tenere traccia delle spese e del budget della tua attività.

Il conto di FINOM si può attivare online in pochi minuti, il tuo IBAN sarà disponibile in 72 ore e potrai subito iniziare ad utilizzare la piattaforma.

Per provare FINOM gratuitamente per un mese clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.