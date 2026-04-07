Blocca il prezzo di Luce e/o Gas per 12 mesi con Engie

Un’offerta speciale ti sta aspettando online! Blocca il prezzo di Luce e/o Gas per 1 anno interno con Engie! Non perdere altro tempo e inizia subito la rivoluzione del risparmio. Attiva ora Energia PuntoFisso 12 Mesi online. Grazie a questa opportunità ti assicuri 12 mesi di risparmio senza essere in balia del mercato dei prezzi della materia prima di luce e gas.

Grazie a Energia PuntoFisso hai tutta la tranquillità che ti meriti pagando lo stesso prezzo al kWh o Smc anche se il mercato cambia, mantenendo invariata la tua tariffa. Inoltre, paghi in base a quanto consumi perché il prezzo fisso premia l’uso consapevole dell’energia. Infine, hai tra le mani un’offerta chiara, facile da capire e intuitiva da confrontare.

L’offerta Luce e/o Gas che blocca il prezzo per 12 mesi con Engie

Dai un’occhiata all’offerta di Engie che blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi:

Luce Monorario corrispettivo per il consumo 0,1377 €/kWh, perdite di rete incluse corrispettivo annuo 96 €/anno

Luce A Fasce Corrispettivo per il consumo F1 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00 0,1394 €/kWh, perdite di rete incluse Corrispettivo per il consumo F2 da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 e sabato dalle 7:00 alle 23:00 esclusi i giorni festivi 0,1466 €/kWh, perdite di rete incluse Corrispettivo per il consumo F3 da lunedì a sabato dalle 23:00 alle 7:00, domenica e giorni festivi 24 ore su 24 0,1292 €/kWh, perdite di rete incluse

Gas Corrispettivo per il consumo 0,55 €/Smc Corrispettivo annuo 96 €/anno



Ecco l’offerta di Engie che blocca il prezzo solo della luce per 12 mesi:

Luce Monorario corrispettivo per il consumo 0,1377 €/kWh, perdite di rete incluse corrispettivo annuo 96 €/anno

Luce A Fasce Corrispettivo per il consumo F1 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00 0,1394 €/kWh, perdite di rete incluse Corrispettivo per il consumo F2 da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 e sabato dalle 7:00 alle 23:00 esclusi i giorni festivi 0,1466 €/kWh, perdite di rete incluse Corrispettivo per il consumo F3 da lunedì a sabato dalle 23:00 alle 7:00, domenica e giorni festivi 24 ore su 24 0,1292 €/kWh, perdite di rete incluse



Terminiamo con l’offerta di Engie che blocca il prezzo solo del Gas per 12 mesi:

Gas Corrispettivo per il consumo 0,55 €/Smc Corrispettivo annuo 96 €/anno

