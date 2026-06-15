Carta di credito per viaggiare all'estero senza commissioni con TF Bank

Per tante persone prosegue la ricerca di una carta di credito per viaggiare all’estero senza commissioni in vista dell’imminente stagione estiva. Una soluzione in tal senso arriva dalla banca online svedese TF Bank e dalla sua TF Mastercard Gold, una carta di credito a canone zero e che non presenta commissioni extra legate sia al cambio valuta sia all’utilizzo della carta stessa all’estero.

E restando in tema viaggi, la TF Mastercard Gold include anche un’assicurazione di viaggio completa, che può essere sfruttata ovunque ci si trovi. Tra le altre cose, offre una copertura da infortuni, malattie e annullamento viaggio, nonché un rimborso per l’eventuale smarrimento dei propri bagagli.

I vantaggi della TF Mastercard Gold per i viaggiatori

Ricapitoliamo dunque quelli che sono i principali vantaggi della carta di credito a canone zero TF Mastercard Gold per chi ama viaggiare all’estero. Innanzitutto citiamo l’assenza di commissioni sul cambio valuta, elemento fondamentale per risparmiare una discretta somma di denaro se tra le proprie mete preferite ci sono spesso e volentieri località al di fuori dell’Unione europea.

Sempre a proposito di estero, non vi sono costi aggiuntivi se si utilizza la carta di TF Bank al di fuori dell’Italia. Un’ulteriore voce di risparmio, dunque, che si aggiunge all’assenza totale del canone di mantenimento della carta, interamente gratuito e per sempre.

C’è poi, come già spiegato nell’introduzione, un’assicurazione di viaggio gratuita da sfruttare per ogni vacanza all’estero, indipendentemente dalla nazione prescelta. Poche altre carte di credito garantiscono un simile vantaggio, a maggior ragione se si considera l’assenza di qualunque tipo di quota mensile o annuale.

Per richiedere la carta di credito TF Mastercard Gold di TF Bank è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e completare il modulo online messo a dispodizione di ciascun utente. Il completamento della procedura richiede meno di tre minuti del proprio tempo libero.