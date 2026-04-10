 Aprendo un conto BBVA oggi hai canone zero e 3% di remunerazione e cashback
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Aprendo un conto BBVA oggi hai canone zero e 3% di remunerazione e cashback

Apri un conto BBVA oggi stesso, per te canone zero, senza permanenza, 3% di remunerazione e 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta.
Aprendo un conto BBVA oggi hai canone zero e 3% di remunerazione e cashback
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Apri un conto BBVA oggi stesso, per te canone zero, senza permanenza, 3% di remunerazione e 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta.
BBVA - Canva

Apri adesso un conto corrente BBVA e inizia subito a goderti i vantaggi di una banca che mette al centro il cliente e le sue esigenze. Fai tutto online in pochissimi minuti! Per te canone zero, senza permanenza, 3% di remunerazione e 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta. Inoltre, entrando adesso in BBVA conto e carta sono a zero euro per sempre.

Apri il tuo conto adesso

Con BBVA ti assicuri il 3% di remunerazione nei primi sei mesi. Gli interessi vengono liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Dopo i primi sei mesi, la remunerazione viene garantita fino al 31 dicembre 2027 con il tasso che si aggiorna ogni 3 mesi, in linea con il mercato. Tu verrai sempre informato con anticipo, chiarezza e trasparenza. Insomma, questa è la soluzione che fa proprio per te.

Inoltre, con il tuo conto BBVA hai anche il 3% di cashback nei primi sei mesi. Grazie a questo vantaggio ogni tuo acquisto con carta, fisica e virtuale, ti permette di risparmiare ricevendo un ritorno di denaro mensilmente direttamente sul tuo conto, fino a una spesa massima di 280 euro al mese. E la Carta BBVA è a canone zero per sempre. Questo significa che il tuo nuovo conto e la tua nuova carta non ti costeranno niente per sempre.

Con il Conto BBVA hai tutto gratis e senza vincoli

Il vantaggio di aprire un conto con BBVA è che puoi farlo senza accreditare lo stipendio, senza un saldo minimo e senza permanenza. Tutto è gratis e il tuo saldo cresce giorno dopo giorno mentre tu svolgi le tue attività quotidiane. Cosa stai aspettando? Apri adesso il tuo conto corrente online. Ci vogliono pochissimi minuti.

Apri il tuo conto adesso

Tutti i servizi di conto e carta BBVA sono gratuiti:

  • Bonifici SEPA istantanei e ordinari;
  • Stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima;
  • Prelievo contanti nella zona euro a partire da 100 euro;
  • Acquisti in valuta estera;
  • Pagamenti con F24 semplificato;
  • Salvadanaio Digitale;
  • Servizio custodia titoli fino al 01 gennaio 2027.

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Pubblicato il 10 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
10 apr 2026
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