Aprendo un conto BBVA oggi hai canone zero e 3% di remunerazione e cashback

Apri adesso un conto corrente BBVA e inizia subito a goderti i vantaggi di una banca che mette al centro il cliente e le sue esigenze. Fai tutto online in pochissimi minuti! Per te canone zero, senza permanenza, 3% di remunerazione e 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta. Inoltre, entrando adesso in BBVA conto e carta sono a zero euro per sempre.

Con BBVA ti assicuri il 3% di remunerazione nei primi sei mesi. Gli interessi vengono liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Dopo i primi sei mesi, la remunerazione viene garantita fino al 31 dicembre 2027 con il tasso che si aggiorna ogni 3 mesi, in linea con il mercato. Tu verrai sempre informato con anticipo, chiarezza e trasparenza. Insomma, questa è la soluzione che fa proprio per te.

Inoltre, con il tuo conto BBVA hai anche il 3% di cashback nei primi sei mesi. Grazie a questo vantaggio ogni tuo acquisto con carta, fisica e virtuale, ti permette di risparmiare ricevendo un ritorno di denaro mensilmente direttamente sul tuo conto, fino a una spesa massima di 280 euro al mese. E la Carta BBVA è a canone zero per sempre. Questo significa che il tuo nuovo conto e la tua nuova carta non ti costeranno niente per sempre.

Con il Conto BBVA hai tutto gratis e senza vincoli

Il vantaggio di aprire un conto con BBVA è che puoi farlo senza accreditare lo stipendio, senza un saldo minimo e senza permanenza. Tutto è gratis e il tuo saldo cresce giorno dopo giorno mentre tu svolgi le tue attività quotidiane. Cosa stai aspettando? Apri adesso il tuo conto corrente online. Ci vogliono pochissimi minuti.

Tutti i servizi di conto e carta BBVA sono gratuiti:

Bonifici SEPA istantanei e ordinari;

Stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima;

Prelievo contanti nella zona euro a partire da 100 euro;

Acquisti in valuta estera;

Pagamenti con F24 semplificato;

Salvadanaio Digitale;

Servizio custodia titoli fino al 01 gennaio 2027.