Conto Credem Link: canone zero e interessi al 4% per 6 mesi per i nuovi clienti

Credem è una delle banche italiane più solide e affidabili e propone un servizio completo, unendo la comodità dell’Internet banking con la possibilità per i clienti di poter contare su una rete di filiali, distribuita in modo capillare sul territorio , e su un team di consulenti sempre pronti a supportare i clienti.

Per scegliere Credem è possibile puntare su Credem Link, conto online a canone zero che può rappresentare oggi la scelta giusta per i risparmiatori. I nuovi clienti che accreditano stipendio o pensione possono sfruttare il conto deposito con interessi al 4% per 6 mesi. L’apertura del conto può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale di Credem, accessibile dal box qui di sotto, anche utilizzando lo SPID per la verifica dell’identità.

Le caratteristiche del conto

Il Conto Credem Link propone le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare per eliminare il costo di tenuta

, senza requisiti da rispettare per eliminare il costo di tenuta carta di debito inclusa ; il cliente può scegliere la Credemcard su circuito nazionale Bancomat a canone zero oppure la Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per il primo anno, poi 1,5 euro al mese

; il cliente può scegliere la Credemcard su circuito nazionale Bancomat a canone zero oppure la Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per il primo anno, poi 1,5 euro al mese con la carta di debito ci sono prelievi gratis dagli ATM Credem

commissione di 0,5 euro per i bonifici, ordinari o istantanei

conto deposito al 4% (tasso lordo annuo) a 6 mesi per i nuovi clienti che aprono il conto e accreditano stipendio o pensione

per i nuovi clienti che aprono il conto e accreditano stipendio o pensione possibilità di richiedere la Carta di Credito Ego Classic con canone di 39 euro oppure a canone zero spendendo almeno 6.000 euro in un anno

Per aprire il conto corrente e scegliere Credem Link basta seguire il link qui di sotto, avviando una breve procedura online. La promozione descritta resterà attiva solo per un breve periodo.