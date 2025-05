SelfyConto: cashback al 5% fino a luglio 2025 per i nuovi clienti

Banca Meidolanum ha lanciato una nuova promozione dedicata al suo SelfyConto. Il conto online dell’istituto milanese mette ora a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di ottenere un cashback del 5% per le spese sostenute con carta, fino a 25 euro al mese. Il rimborso è disponibile fino al prossimo 31 luglio per un massimo di 75 euro.

Questa promozione si somma alla possibilità di sfruttare un conto corrente con canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) oltre che con prelievi e bonifici istantanei gratis e con la possibilità di richiedere una carta di credito. Per aprire il conto è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Perché scegliere SelfyConto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero per un anno (poi 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per gli Under 30

(poi 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per gli Under 30 carta di debito con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e prelievi gratis in tutta l’area euro

con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e possibilità di richiedere la carta di credito con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno)

con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno) bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

Con la nuova promozione, inoltre, per i nuovi clienti c’è il cashback del 5% per le spese con carta di debito. Grazie a questa promo è possibile ottenere un rimborso per i primi tre mesi (la promo termina il 31 luglio). Il cashback può arrivare a un massimo di 25 euro al mese, per un totale di 75 euro.

SelfyConto, quindi, è il prodotto giusto per un conto online con zero commissioni e un’operatività completa, con la possibilità di sfruttare il cashback delle spese in via promozionale. Per sfruttare l’offerta e aprire il conto corrente è possibile seguire il link qui di sotto.