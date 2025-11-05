Bitcoin sotto i 100.000 dollari: è la prima volta da giugno

Per la prima volta dal mese di giugno, il prezzo di Bitcoin è sceso sotto la soglia dei 100.000 dollari. Più precisamente, la flessione registrata nel corso delle ultime 24 ore lo ha portato a toccare i 96.794 dollari. Accade negli stessi giorni in cui la fiducia degli investitori sembra essersi diretta altrove, in particolare nelle azioni delle Big Tech.

Bitcoin è tornato sotto i 100.000 dollari

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, l’asset è risalito a 101.921 dollari (fonte CoinDesk). Il grafico qui sotto mostra l’andamento del prezzo nel mese lasciato alle spalle, in cui ha fatto registrare un forte calo pari a circa -20%, passando da oltre 125.000 dollari allo stato attuale. Il trend negativo interessa anche Ether e molte delle cosiddette altcoin.

Come sempre accade in questi casi, non è facile individuare una sola e precisa causa scatenante. Di certo ha pesato la mole massiccia di vendite registrate a ottobre, quando un volume importante di investitori che avevano Bitcoin nei loro portafogli hanno deciso di liberarsene, per approfittare dei rialzi e generare così una plusvalenza. Un fenomeno ciclico, seguito quasi inevitabilmente da una flessione.

È in questo scenario che entrano in gioco le Big Tech e le azioni ad esse collegate. Società come NVIDIA e Palantir stanno letteralmente volando in borsa, attirando fiducia e capitali.