La stablecoin di Klarna arriverà nel 2026: KlarnaUSD

Klarna è la prima banca a proporre una stablecoin su Tempo, la blockchain indipendente sviluppata da Stripe e Paradigm: si chiama KlarnaUSD. Basata sull’infrastruttura Open Issuance di Bridge, è già disponibile in fase sperimentale su Testnet, non accessibile al pubblico, così da poter lavorare in anticipo su prototipi e integrazioni.

KlarnaUSD: la stablecoin di Klarna nel 2026

Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di rendere i pagamenti internazionali più rapidi ed economici, sia per i consumatori sia per i commercianti. Questa tipologia di transazioni, transfrontaliera, genera ogni anno circa 120 miliardi di dollari in commissioni. Riportiam di seguito le parole di Sebastian Siemiatkowski, co-fondatore e CEO di Klarna, incluse nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione.

Con 114 milioni di clienti e 112 miliardi di dollari di GMV all’anno, Klarna ha la scala per incidere davvero sul futuro dei pagamenti. Grazie all’infrastruttura di Tempo possiamo sfidare i network tradizionali, rendendo le transazioni più veloci e convenienti per tutti.

Tra i leader nel settore del Buy Now Pay Later, Klarna di recente ha fatto il suo ingresso nel circuito pagoPA (e di conseguenza sull’app IO). È da sottolineare che il lancio coincide con un momento in cui il mercato globale delle stablecoin supera i 27 trilioni di dollari su base annua. Prosegue Siemiatkowski.

Il mondo crypto è finalmente arrivato a un livello di velocità, sicurezza e affidabilità che lo rende pronto per la diffusione su larga scala. Questo è l’inizio del percorso di Klarna nell’universo crypto, e sono entusiasta di collaborare con Stripe e Tempo per continuare a innovare il settore dei pagamenti.

Inoltre, vale la pena citare il passaggio del comunicato che conferma le ambizioni della società legate al mondo delle criptovalute: non si limitano al lancio di KlarnaUSD. Nelle prossime settimane sarà annunciato un nuovo partner con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le iniziative nel settore.