App IO: come pagare gli avvisi pagoPA a rate con Klarna

Poco più di una settimana fa, PagoPA ha annunciato l’arrivo di Klarna tra i metodi supportati per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione: oggi l’integrazione arriva a interessare l’app IO. È infatti stato distribuito questo pomeriggio un aggiornamento che permette di fare affidamento al servizio BNPL (Buy Now Pay Later) per versamenti come il bollo auto, le multe, i ticket sanitari e così via.

Klarna per pagare gli avvisi con l’app IO

L’update in questione porta l’app alla versione 3.18.0.3 su Android e alla release 3.18.0 su iOS. Le due edizioni sono in download rispettivamente dalle piattaforme Google Play e App Store. Questo il changelog ufficiale.

Come effettuare il pagamento di un avviso pagoPA con Klarna? È semplice, basta seguire questi passaggi, come riportato sulle pagine del centro assistenza.

Apri l’avviso pagoPA su IO premendo sul relativo messaggio o usando la sezione Inquadra per scansionare il codice QR dell’avviso;

seleziona Klarna (anche a rate) dalla lista dei metodi disponibili e premi Continua;

premi Paga;

verrai reindirizzato al sito di Klarna, segui le istruzioni per registrarti o accedere.

In questo modo è possibile scegliere se versare la somma in un’unica soluzione oppure se dividere l’importo in più rate. In caso di 3 rate non sono previsti interessi, in alternativa sono disponibili forme di finanziamento con durata fino a 12 mesi.

La ricevuta sarà caricata poco dopo nella sezione Pagamenti dell’applicazione. L’esito positivo della transazione sarà notificato anche nella schermata Messaggi.

App IO sui canali Rai con uno spot TV

Proprio in questi giorni, l’app IO è protagonista in TV con uno spot dedicato, trasmesso dai canali Rai. Tra gli aspetti sui quali si concentra la pubblicità ci sono il sistema IT-Wallet per il caricamento dei documenti in formato digitale, la ricezione delle notifiche dalla piattaforma SEND e proprio i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.