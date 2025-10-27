Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna

Stretta di mano annunciata tra PagoPA e Klarna, con l’obiettivo di rendere il metodo BNPL (Buy Now Pay Later) accessibile ai cittadini per i pagamenti pagoPA verso la Pubblica amministrazione. Tradotto: sarà possibile pagare a rate il bollo auto, le multe, le tasse scolastiche, i ticket sanitari e altri servizi pubblici, attraverso lo stesso servizio già utilizzato da oltre nove milioni di utenti in Italia.

Le tasse a rate: pagamenti pagoPA con Klarna

A favorire l’integrazione è stato il partner tecnologico Worldpay. Il comunicato giunto in redazione definisce l’accordo come una sinergia tra pubblico e privato che valorizza le potenzialità del fintech al servizio dei cittadini .

Klarna sarà dunque selezionabile tra i metodi di pagamento del circuito pagoPA, con la possibilità di rateizzare la spesa, secondo due modalità.

In tre rate senza interessi (come già avviene per gli acquisti online);

con finanziamento da sei a dodici mesi per gli importi più significativi.

Integrazione anche nell’app IO?

Sempre con riferimento al comunicato ricevuto, per la seconda opzione sono previste condizioni vantaggiose . Immaginiamo che l’iniziativa coinvolga fin da subito anche l’app IO, ma non abbiamo conferma. Queste le parole di Luigi Traldi, Head di Klarna per il Sud Europa.

Semplificare la vita delle persone è da sempre il cuore della nostra missione e con questa collaborazione lo facciamo anche nel rapporto con la Pubblica Amministrazione. Portare Klarna all’interno del sistema pagoPA significa offrire agli utenti un’esperienza di pagamento più veloce, intuitiva e in linea con le loro abitudini digitali e necessità economiche.

Il Buy Now Pay Later è un’abitudine

La formula del Compra ora, paga dopo è sempre più diffusa. Ha preso piede nel periodo della pandemia, diventando una consuetudine per molti. Ora sta per prendere piede anche nell’ambito dei versamenti alla Pubblica Amministrazione. Prosegue Traldi.