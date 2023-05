Come vedere Fiorentina-Basilea in streaming

Fiorentina-Basilea in campo al Franchi per proseguire il cammino fin qui perfetto dei toscani in Conference League. Il fischio d’inizio della semifinale è in programma per le ore 21:00 di giovedì 11 maggio, con la possibilità di vedere la partita in diretta streaming, così da non perdere un minuto del match che per la squadra di Italiano vale un’intera stagione.

Conference League: guarda Fiorentina-Basilea in streaming

I viola sono giunti alla semifinale del torneo dopo aver superato senza difficoltà il Sivasspor agli ottavi e il Lech Poznan ai quarti, puntando ora ad alzare il trofeo nel match conclusivo che andrà in scena a Praga il 7 giugno. Meno agevole, invece, il percorso degli svizzeri, che si sono lasciati alle spalle lo Slovan Bratislava e il Nizza.

Molto dipenderà dalle decisioni iniziali dei due allenatori, Italiano (alle prese con l’assenza di Milenkovic per squalifica) e Vogel. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Mandragora, Castrovilli, Ikoné, Bonaventura, Saponara, Cabral;

Basilea (3-4-2-1): Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Ndoye, Diouf, Xhaka, Lopez, Amdouni, Males, Zeqiri.

Come vedere la partita dall’estero

