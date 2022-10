Come vedere Fiorentina-Inter in streaming (Serie A)

Fiorentina-Inter vede scendere in campo al Franchi due squadre alla disperata ricerca di punti: i nerazzurri per rimanere agganciati alla testa della classifica, i viola per entrare nella parte sinistra del tabellone. Entrambe saranno alle prese con qualche assenza importante (Jovic su tutti) e con un ritorno eccellente ormai alle porte (quello di Lukaku). Il pallone inizierà a rotolare alle ore 20:45 di sabato 22 agosto.

Fiorentina-Inter: guarda la partita in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN dove la telecronaca è affidata a Edoardo Testoni e il commento tecnico a Simone Tiribocchi. Volendo, la piattaforma è accessibile anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto dai mister Italiano e Inzaghi.

Fiorentina: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Ikoné, Cabral, Kouamé;

Inter: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens, Lautaro Martinez, Dzeko.

