Come vedere Fiorentina-Lech Poznan in streaming

Fiorentina-Lech Poznan vede andare in scena al Franchi il ritorno dei quarti di Conference League. Un incontro che i padroni di casa dovrebbero poter affrontare in modo piuttosto agevole e tranquillo, di fronte al proprio pubblico, con fischio d’inizio in programma giovedì 20 aprile alle ore 18:45 e la possibilità di vedere la partita in diretta streaming.

Conference League: guarda Fiorentina-Lech Poznan in streaming

Si parte dall’1-4 dell’andata in Polonia, dominata dai viola (con le reti di Cabral, Gonzalez, Bonaventura e Ikoné) che ora possono gestire il match, forti di una qualificazione alla semifinale già ipotecata. La vincente troverà una tra Basilea e Nizza.

Sono due le possibilità, a disposizione dei tifosi, per guardare la partita: lo streaming su DAZN (con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Manuel Pasqual) oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW (Paolo Ciarravano e Nando Orsi).

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Italiano e van den Brom, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Jovic, Saponara;

Lech Poznan (4-2-3-1): Bednarek, Pereira, Milic, Satka, Rebocho, Murawaski, Dagerstal, Skoras, Afonso Sousa, Velde, Ishak.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme è possibile vedere Fiorentina-Lech Poznan dall’estero con telecronaca in italiano. Se la connessione avviene tramite una rete aperta o condivisa, è bene fare attenzione al fattore sicurezza.

