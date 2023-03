Come vedere Fiorentina-Milan in streaming

Fiorentina-Milan è l’incrocio della giornata 25 di Serie A che mette di fronte due squadre reduci da altrettante vittorie nell’ultimo turno di campionato. Con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di sabato 4 marzo, il match definirà prospettive e ambizioni per l’ultima parte della stagione, soprattutto per gli ospiti impegnati nella lotta in zona Champions.

Serie A: guarda Fiorentina-Milan in streaming

I tifosi viola e rossoneri possono guardare la partita in streaming su DAZN con Dario Mastroianni e Emanuele Giaccherini alla telecronaca oppure seguendo la diretta trasmessa da Sky accompagnati dalle voci di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Terzo posto in classifica per il Diavolo, a pari punti (47) con i cugini dell’Inter. Dodicesima posizione, invece, per i Gigliati, che la prossima settimana dovranno affrontare anche i turchi del Sivasspor in Conference League.

Toccherà ai due mister, Italiano e Pioli, attuare le strategie migliori al fischio d’inizio, tenendo in considerazione lo stato di forma dei loro uomini, gli stop imposti dall’infermeria e le caratteristiche degli avversari: ecco le probabili formazioni all’ingresso in campo.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez;

Milan (3-4-1-2): Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw, Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Giroud, Rebic.

