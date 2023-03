Come vedere Fiorentina-Sivasspor in streaming

Fiorentina-Sivasspor porta in scena nella cornice dello stadio Artemio Franchi gli ottavi di finale della Conference League, una competizione diventata importantissima per la permanenza dei viola nelle competizione europee il prossimo anno. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di giovedì 9 marzo, la puoi vedere anche in streaming su DAZN. Si tratta dell’andata: il ritorno, decisivo per il passaggio ai quarti, si disputerà la prossima settimana.

Conference League: guarda Fiorentina-Sivasspor in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita attraverso una delle seguenti modalità. È possibile affidarsi allo streaming su DAZN o, in alternativa, alla diretta trasmessa da Sky e NOW. Ancora, trovandosi a casa, non bisogna far altro che sintonizzare il proprio televisore sul canale TV8 dove il match è trasmesso in chiaro.

I viola sono giunti agli ottavi di finale della competizione dopo aver superato l’ostacolo Braga ai playoff. Qualificazione diretta, invece, per i turchi, che hanno terminato in prima posizione il gruppo G: attualmente si trovano alla posizione 13 del campionato nazionale.

Ecco come i due allenatori, Italiano e Çalimbay, dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo con le probabili formazioni. Attenzione alle potenzialità dell’ivoriano Gradel nell’attacco degli ospiti.

Fiorentina (4-1-4-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Sottil, Jovic;

Sivasspor (4-3-3): Vural, Yesilyurt, Appidangoye, Goutas, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Gradel.

Come vedere Fiorentina-Sivasspor dall’estero

Il diritto alla portabilità transfrontaliera garantito da piattaforme come DAZN per chi si trova in altri paesi permette di accedere, anche dall’estero, ai contenuti raggiungibili dall’Italia. Un’opportunità di cui approfittare mentre si è in viaggio, ma sempre prestando attenzione alla propria sicurezza, soprattutto se la connessione avviene mediante reti pubbliche o network non gestiti direttamente.

Dati e privacy devono rimanere protetti, sempre, durante lo svolgimento di qualsiasi attività online, streaming compreso. Ecco perché è bene affidarsi a una soluzione valida e certificata: nel caso di quella all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) si hanno a disposizione una Virtual Private Network globale, un antivirus sempre aggiornato, tanto spazio crittografato per il backup e il blocco automatico del tracciamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.