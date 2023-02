Come vedere Fiorentina-Sporting Braga in streaming

Fiorentina-Sporting Braga è un match da dentro o fuori per le due squadre, che assegnerà la qualificazione agli ottavi di Conference League. I viola hanno già ipotecato il passaggio del turno con un ampio 0-4 inflitto agli avversari nell’andata in Portogallo (con doppiette di Jovic e Cabral) e questa volta, sostenuti dal pubblico del Franchi, dovranno limitarsi a gestire la situazione. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di giovedì 23 febbraio.

Conference League: guarda Fiorentina-Sporting Braga in streaming

I tifosi e gli appassionati del calcio europeo che desiderano guardare la partita hanno a disposizione due opzioni. La prima è quella che passa dallo streaming su DAZN, la seconda invece dalla diretta trasmessa da Sky. In entrambi i casi è possibile contare sulla telecronaca in italiano oltre che su interviste, approfondimenti e highlight.

L’accesso agli ottavi passa da questo playoff che mette di fronte la squadra attualmente alla posizione 14 della Serie A e quella che si trova al terzo posto del campionato portoghese, dietro solo a Benfica e Porto.

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, Italiano e Artur Jorge, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Ambrabat, Barak, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Jovic.;

Sporting Braga (4-4-2): Matheus, Victor Gomez, Oliveira, Niakate, Nuno Segueira, Medeiros, Ali Musrati, Racic, André Horta, Banza, Abel Ruiz.

