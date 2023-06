Come vedere Fiorentina-West Ham in streaming (Conference)

Fiorentina-West Ham è la partita più importante nella storia recente del club toscano: la finale di Conference League, da vedere in diretta streaming o in TV. Alle ore 21:00 di mercoledì 7 giugno, nella cornice dello stadio Eden Aréna di Praga (Repubblica Ceca), gli uomini di mister Italiano scenderanno in campo sostenuti da una città intera, per disputare un match decisivo che mancava dal 1990, all’epoca del confronto UEFA perso contro i rivali storici della Juventus. Erano i tempi di Dunga, Nappi e Baggio.

Conference League: guarda Fiorentina-West Ham in streaming

Per entrambe le squadre il cammino nella competizione europea è stato fin qui impeccabile. Difficile formulare un pronostico su quale sia la favorita per alzare la coppa: i viola possono contare su uno stato di forma ottimale, come dimostrato nelle ultime uscite in campionato, mentre gli inglesi non hanno mai perso in questa edizione del torneo. Sarà una sfida avvincente, valida tra le altre cose per l’accesso diretto alla prossima Europa League.

Ai tifosi e agli appassionati segnaliamo le diverse opzioni per guardare la partita. La prima è quella che passa dalla piattaforma DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico affidato a Manuel Pasqual. In alternativa, c’è la diretta su Sky e NOW. Ancora, chi si trova a casa può sintonizzare il televisore su TV8, che trasmette il match anche in streaming gratis sul sito tv8.it.

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni che Italiano e Moyes dovrebbero schierare al fischio d’inizio. Le scelte dei due allenatori si riveleranno determinanti, anche in considerazione della prospettiva di andare ai supplementari (e agli eventuali rigori) in caso di parità al novantesimo.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, Gonzales, Cabral;

West Ham (4-2-3-1): Areola, Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell, Rice, Soucek, Bowen, Paquetá, Benrahma, Antonio.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN è possibile vedere Fiorentina-West Ham anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Se la connessione passa da reti pubbliche o condivise, come quelle degli alberghi, consigliamo di fare affidamento a una soluzione dedicata per la tutela della sicurezza.

È possibile proteggere dati e privacy con NordVPN (in super offerta): il pacchetto proposto include una Virtual Private Network globale, un antivirus efficace, un password manager multipiattaforma e spazio per il backup crittografato sul cloud.

