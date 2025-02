Fiori eterni per San Valentino con due set LEGO unici, regalo speciale

Con San Valentino in arrivo non cadere nel banale: i fiori sono sempre bellissimi come regalo ma perché scegliere un mazzo che poi va buttato? Regala alla tua dolce metà dei fiori eterni e originalissimi. Grazie ai set di LEGO Botanicals puoi scegliere se fare le cose in grande oppure un pensiero che scalderà comunque il cuore dell’amato. Va da sé che anche sei single te li puoi regalare perché non c’è cosa più sacra dell’amore per sé stessi. Proprio su Amazon trovi:

Botanicals Rose, set da 120 pezzi composto da due fiori a 12,74€ con sconto del 15%.

Botanicals Bouquet di Rose, set da 822 pezzi composto da 12 rose a 49,99€ con sconto del 17%.

LEGO Botanicals: i due set di cui non fare a meno a febbraio

Sono bellissimi e divertenti da assemblare. Rispetto a tutti gli altri set che LEGO offre al pubblico, questi della linea Botanicals sono speciali e belli da esporre in qualunque luogo della tua casa. Non c’è bisogno di custodirli in segreto nella tua stanza degli hobby perché anche sul tavolo nella sala da pranzo fanno la loro figura. Entrambi sono composti da rose.

Il primo set è quello con due fiori al completo: stelo, foglie e bocciolo. Sono in totale 120 pezzi ed è ideale per chi non si è mai approcciato a queste costruzioni oppure non ama fare le cose in grande. Sono belli a vedersi e particolari in tutto e per tutto.

Il secondo set, invece, è quello composto da un bouquet di fiori che vanta 12 rose e 4 rametti di gipsofila. Una volta che lo monti con i suoi 822 pezzi hai un risultato così bello che sembrerà di esser andato dal fioraio in persona.

Cosa aspetti? Se vuoi regalare dei fiori al tuo partner non perdere tempo: affidati ai set di LEGO Botanicals. Su Amazon trovi:

Botanicals Rose, set da 120 pezzi composto da due fiori a 12,74€ con sconto del 15%.

composto da due fiori a 12,74€ con sconto del 15%. Botanicals Bouquet di Rose, set da 822 pezzi composto da 12 rose a 49,99€ con sconto del 17%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.