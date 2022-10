Fire HD 8, da oggi il piccolo grande tablet è in Italia

Piccolo nel prezzo, grande nelle ambizioni e le due cose vanno da sempre di pari passo quando si parla dei tablet della linea Amazon Fire. Il nuovo Fire HD 8 è infatti da oggi ufficialmente sul mercato in Italia, a disposizione di quanti hanno già immaginato che uso potrebbero farne, a chi potrebbero regalarlo o in quale contesto potrebbero adottarlo.

Fire HD 8: da oggi in Italia, basta un click

Il prezzo, in primis, perché è l’elemento di forza di questo tablet: 114,99 euro nella versione da 32GB con pubblicità, per arrivare ad un massimo di 159,99 euro nella versione da 64GB senza pubblicità.

Nessuna rivoluzione, ma una importante evoluzione: 13 ore di autonomia, 30% di velocità in più, processore hexa-core e audio Dolby Atmos. Non a caso Amazon elogia anzitutto le potenzialità del tablet in ambito entertainment, posizionando così il device nella sua sfera più congeniale:

Il massimo dell’intrattenimento è garantito: grazie all’ampia selezione di contenuti, Fire HD 8 consente infatti di godersi milioni di film, serie TV, canzoni, libri, app e giochi. È possibile visualizzare video in streaming o scaricati con abbonamenti Prime Video, Disney+, Netflix, NOW e molti altri. E con Prime l’esperienza è ancora più ricca grazie all’accesso a migliaia di film e serie TV popolari con Prime Video, contenuti esclusivi Amazon Originals e milioni di brani e podcast con Amazon Music. I clienti Amazon Prime possono inoltre usufruire di un’archiviazione gratuita ed illimitata di fotografie in alta risoluzione, oltre a 5GB di archiviazione video.

Al cospetto di prezzi sono tanto accessibili, soprattutto a fronte di un mondo tablet che vede invece una soglia di ingresso sempre più elevata, il Fire HD 8 merita però anche valutazioni ulteriori.

Il tablet si presta da sempre ad un uso in famiglia, dove anche i minori potranno trovare ideale collocazione e dove giochi e streaming sono all’ordine del giorno: “Grazie all’opzione di duplicazione dello schermo, è possibile anche trasmettere video, pagine web, app, foto e altro ancora su schermi più grandi e compatibili con la tecnologia Miracast, inclusi TV Samsung, Sony, LG e Philips selezionati, nonché smart TV con Fire TV integrata“.

La possibilità di semplici videocall lo rende però utile anche nella sfera dello smart working, dove può diventare uno schermo aggiuntivo da sfruttare per liberare spazio sul proprio display. Le dimensioni e la resistenza lo rendono inoltre valido in ambiti insospettabili, quali ad esempio eventi e realtà professionali nei quali un semplice tablet per la spunta di invitati, ordinativi e prenotazioni possa essere utile per la miglior organizzazione di sala.

Quattro le soluzioni perseguibili:

Da oggi basta un click, anche in Italia.