Le Fire TV diventano Xbox: cloud gaming per tutti

Amazon ha annunciato che le Fire TV di quarta generazione e quelle della serie Omni QLED sono ora compatibili con l’applicazione di Xbox. Questo significa che gli utenti possono accedere alle centinaia di giochi presenti nel catalogo Game Pass direttamente dal televisore, con la modalità del cloud gaming, senza dover collegare un PC o una console. In precedenza, il supporto era previsto solo per alcune delle Fire TV Stick.

Cloud gaming Xbox sulle Fire TV di Amazon

È prevista anche l’integrazione con Alexa+, servizio premium lanciato oltreoceano e che sta pian piano crescendo. Tutto ciò che bisogna fare per iniziare è scaricare l’app di Xbox dall’Amazon Appstore, poi effettuare il login con il proprio account Microsoft. Per l’interazione con i titoli è possibile utilizzare un controller wireless di Xbox, l’Adaptive Controller (progettato per l’accessibilità), il DualSense di PS5 o il DualShock 4 di PS4, connettendolo tramite Bluetooth.

Come anticipato, la funzionalità di cloud gaming fa una Fire TV richiede un abbonamento attivo al Game Pass. Non ci sono limitazioni sulla tipologia: ne va bene uno qualsiasi tra Essential, Premium e Ultimate.

Il rollout della novità interessa fin da subito 29 paesi nel mondo e Amazon ha dichiarato di voler continuare a passo spedito con la distribuzione a livello internazionale. Riportiamo di seguito l’elenco dei modelli compatibili già in commercio.

Fire TV di quarta generazione;

Fire TV Omni QLED;

Fire TV Stick 4K Select;

Fire TV Stick 4K;

Fire TV Stick 4K Plus;

Fire TV Stick 4K Max;

Fire TV Cube.

La strategia di Microsoft, oltre le console

Microsoft sta puntando molto sul cloud gaming, con l’obiettivo di rendere il suo catalogo di giochi accessibili su ogni schermo, anche a discapito del business legato alla commercializzazione delle proprie console. Una strategia di lungo termine che prevede anche la pubblicazione di titoli first party su piattaforme concorrenti, come testimonia ad esempio l’arrivo di Forza Horizon e Halo su PlayStation 5