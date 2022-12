Fire TV Cube 4K: super offerta di fine anno

Il miglior dispositivo di Amazon per l’intrattenimento multimediale è in forte sconto: si tratta del Fire TV Cube con supporto all’assistente virtuale Alexa e alla risoluzione 4K. Mosso da un potente processore hexa-core, si trova oggi in offerta a prezzo stracciato per un’occasione di fine anno.

4K, streaming e Alexa: Fire TV Cube a -38%

È l’ideale per l’accesso a piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, RaiPlay, NOW, DAZN, Infinity, Disney+ e Infinity. Tra le sue caratteristiche spiccano HDR, HDR10+ Dolby Vision e Dolby Atmos, per un’esperienza senza compromessi in termini di resa audio e video. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa.

Come visibile nell’immagine qui sopra, nella confezione sono inclusi, oltre ovviamente al dispositivo, anche il telecomando vocale con Alexa di terza generazione, un adattatore Ethernet per le connessioni cablate, la prolunga IR e l’alimentatore. Tutto questo, è acquistabile al prezzo di soli 74,99 euro grazie allo sconto del 38% proposto da Amazon.

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con consegna immediata: se lo ordini subito, entro domani Fire TV Cube sarà a casa tua.

