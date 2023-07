Fire TV CUBE: basta questa scatoletta per trasformare il televisore

Sei pronto a trasformare il tuo vecchio televisore in una fantastica esperienza di intrattenimento? Il Fire TV Cube di Amazon è la soluzione che cercavi da tempo e con i Prime Day 2023 ti viene servita su un piatto di argento.

Non lasciarti sfuggire questa promozione che trovi su Amazon dove lo puoi acquistare a soli 109,99€ grazie allo sconto del 31%. Approfittane subito e completa il tuo ordine.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Il Fire TV Cube di Amazon è la nuova frontiera dell’intrattenimento

Tutti conosciamo Amazon e i suoi spettacolari dispositivi che di certo avrai in casa. I più popolari sono quelli che ti permettono di convertire il tuo vecchio televisore in una smart TV e di avere l’assistente virtuale Alexa. Ce n’è uno, però, che ti consente di avere tutto in uno: il Fire TV Cube di Amazon. Con questo dispositivo puoi controllare il tuo televisore, il decoder, la soundbar e perfino l’impianto di luce con la voce grazie alla funzionalità Alexa integrata. Comodo vero?

Questo piccolo cubo ti offre un’esperienza immersiva grazie al potentissimo processore Octa-core che ti permette di guardare film e serie con risoluzione 4K ed un audio Dolby Atmos. Passa da Prime Video a Netflix e Disney+ in pochi secondi e senza problemi. Inoltre, puoi accedere a una vasta gamma di contenuti streaming con la tua voce, senza bisogno di usare neanche il telecomando.

L’installazione è semplice e veloce: collega il Cube al televisore tramite cavo HDMI e collega l’alimentatore seguendo le istruzioni, in pochissimi minuti è pronto. Volendo puoi collegare anche la tua console e il tuo hard disk dal momento che è dotata di porte multiple.

Per quanto riguarda la connessione, invece, opta per il WiFi se vuoi un collegamento wireless o per via LAN se desideri più stabilità.

Non aspettare un secondo di più ed acquista su Amazon il Fire TV Cube di Amazon al prezzo di 109,99€ risparmiando il 31%.

Lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Controlla e comanda tutta la casa direttamente dal tuo televisore con il Fire TV Cube di Amazon, lo trovi in offerta al momento su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.