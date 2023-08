Fire TV Cube: ritorna l'offerta Amazon al 14% di sconto

L’avveniristico Fire TV Cube è disponibile con uno sconto del 14% rispetto al suo prezzo originale. Preparati a immergerti in un mondo di streaming veloce e di controllo intuitivo grazie a questo dispositivo all’avanguardia.

Se cerchi il lettore multimediale per lo streaming più potente e veloce, il Fire TV Cube è infatti la scelta perfetta per te. Con una potenza due volte superiore rispetto al Fire TV Stick 4K Max, questo dispositivo è alimentato da un processore octa-core che garantisce un accesso rapidissimo alle tue app preferite. Prendi il controllo del tuo intrattenimento con facilità e velocità sorprendenti.

Fire TV Cube: scopri perché è così desiderato

Fire TV ti permette il controllo a mani libere con Alexa. Dotato di microfono e altoparlanti integrati, il Cube ti permette di utilizzare la tua voce per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili. Non importa dove ti trovi nella stanza, puoi comodamente impartire comandi vocali e goderti un controllo senza sforzo.

Il dispositivo ti permette poi di connettere device compatibili e passare facilmente dallo streaming al decoder, dalla console di gioco alla webcam. Tutto è a portata di un solo dispositivo, offrendoti un’esperienza di intrattenimento senza interruzioni.

La tecnologia Wi-Fi di ultima generazione è un punto forte di questo dispositivo. Il Fire TV Cube è il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E, garantendoti uno streaming più fluido e affidabile che mai prima d’ora.

Stiamo parlando di guardare i tuoi contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, oppure ascoltare migliaia di brani musicali, alla migliore qualità possibile. E in ogni caso non preoccuparti della tua privacy perché il dispositivo è dotato di un apposito pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni, garantendoti il controllo completo sulla tua privacy.

E non finisce qui: grazie ad Alexa, potrai gestire la tua casa intelligente direttamente dallo schermo del Fire TV Cube. Effettua videochiamate, controlla il meteo, guarda i video delle tue videocamere di sicurezza in diretta e molto altro ancora, il tutto con la semplice potenza della tua voce.

Non perdere l’opportunità di trasformare il tuo intrattenimento con il Fire TV Cube. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,99 euro invece di 159,99. Rendi la tua esperienza di streaming più veloce, intuitiva e coinvolgente che mai grazie a questo straordinario dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.