Black Friday 2021, CROLLA il prezzo dell'Amazon Fire TV Cube

In queste ore di sconti in avvicinamento alla Settimana del Black Friday (ebbene sì, il Black Friday sui prodotti Amazon è di fatto già iniziato) c'è un prodotto che rischia di passare sottovalutato, ma che può essere una delle opzioni più calde del momento. Si tratta dell'Amazon Fire TV Cube, il piccolo dispositivo che trasforma qualsiasi tv in una smart tv e che in queste ore è disponibile con il 33% di sconto.

Se in precedenza era passato inosservato ai più, era per il prezzo più elevato rispetto alla media delle Fire TV Stick. Si tratta di un device che ha funzionalità per molti tratti simili alle Fire TV Stick che stanno andando a ruba in questi mesi di calcio su Amazon e DAZN, ma che in passato aveva anche un prezzo più elevato e che per questo motivo è stato spesso tenuto in fondo ai propri desideri. Ora che lo sconto arriva ad essere pari a 40 euro, però, occorre rimodulare tutte le proprie precedenti considerazioni.

Amazon Fire TV Cube: ecco perché è l'opzione migliore

Il Fire TV Cube, infatti, è oggi il dispositivo più potente in assoluto nella gamma Amazon tra quelli che consentono l'accesso ad app quali Netflix, Prime Video, DAZN, RayPlay, YouTube, Disney+ e altre ancora. La potenza non è un dettaglio, anzi: significa poter gestire al meglio tanto l'interfaccia quanto gli streaming, operando con ben altra reattività rispetto a tutte le altre Fire TV Stick sul mercato.

Piccolo, elegante, potente: “Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos“. Il prezzo crolla a quota 79,99 euro dopo essere stato fermo per mesi a quota 119,99, ha uno spazio di archiviazione doppio rispetto a tutte le altre “stick” e mette in campo un processore Hexa-core da 2,2 GHz di cui nessun altro device della famiglia può disporre. Il Fire TV Cube consente ovviamente di interagire con la tv tramite la voce e Alexa, il che lo rende paritetico – ma migliore in tutto – rispetto ai dongle HDMI.

Ecco perché il Fire TV Cube con il 33% di sconto è un'opzione ideale sia per sé che per un intelligente regalo di Natale: significa regalare il non-plus-ultra dei dispositivi per lo streaming in tv e, se si dispone anche di una webcam collegabile, ecco che l'opzione videochiamata diventa l'occasione aggiuntiva per farsi gli auguri da remoto. Mettilo subito nel carrello e fai partire la spedizione prima che le scorte inizino a scarseggiare (opzione che è tutto fuorché remota)