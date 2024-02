Fire TV Cube: subito 40€ di sconto su Amazon sul lettore multimediale

Con Fire TV Cube puoi avere un dispositivo tutto in uno che include non solo le funzionalità di Alexa, ma un vero e proprio lettore streaming integrato che, connesso alla tua TV, ti permette di effettuare lo streaming dalle piattaforme più famose anche in 4K. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto di 40 euro che ti permette di pagarlo 119,99 euro invece di 159,99.

Fire TV Cube in offerta: le caratteristiche del lettore

Il Fire TV Cube è dotato di un processore octa-core che ti garantisce un accesso estremamente rapido alle tue app preferite, rendendo la tua esperienza di streaming più fluida che mai. Grazie ai comandi vocali tramite Alexa, puoi gestire la tua TV, soundbar e ricevitori compatibili con semplici comandi vocali, anche se ti trovi dall’altra parte della stanza.

Con questo dispositivo puoi facilmente passare dallo streaming alla TV tradizionale, al gaming o alla videochiamata, tutto con un solo dispositivo. E con la tecnologia Wi-Fi di ultima generazione, inclusa la supporto per Wi-Fi 6E, potrai goderti uno streaming più fluido che mai.

Puoi vivere i tuoi film e show preferiti con immagini di qualità eccezionale, grazie alla risoluzione 4K, alle tecnologie Dolby Vision e HDR e all’audio Dolby Atmos che ti farà sentire come se fossi al cinema. Potrai accedere a una vasta gamma di contenuti su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

Non farti scappare l’affare e acquista oggi il tuo Fire TV Cube in offerta su Amazon a soli 119,99 euro invece di 159,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.