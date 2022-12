Fire TV in offerta: il regalo di Natale dell'ultimo momento

Se una volta il regalo di Natale dell’ultimo momento, o del non so proprio cosa farti, era la confezione di bagnoschiuma, profumi e chi più ne ha più ne mette di una nota marca di cosmetici, oggi possiamo dire che le Fire TV hanno preso decisamente quel ruolo.

Parliamo dopotutto di un apparecchio tecnologico utile, poco costoso, facile da installare e che trasforma qualsiasi TV in una Smart TV che acceda alle principali piattaforme di intrattenimento. Non ti rimane che approfittare dunque delle nuove offerte Amazon per acquistare il modello che preferisci.

Tutte le Fire TV in sconto per Natale: scegli quella più adatto a te

La selezione di Amazon sulle Fire TV parte dalla soluzione base fino ad arrivare ai modelli 4K o l’innovativo Fire TV Cube:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa – €26,99

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa e comandi per la TV – €33,99

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa – €36,99

Fire TV Stick 4K Max con telecomando vocale Alexa – €41,99

Fire TV Cube – €159,99

L’installazione è semplice: ti basta collegare la stick alla presa HDMI del tuo televisore ed effettuare la connessione alla rete WiFi di casa. A quel punto, tramite il telecomando fornito in dotazione, potrai cominciare a sfogliare un catalogo di app che comprende l’intrattenimento di Netflix, Disney+, Rai Play, Prime Video, DAZN e molte altre ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.