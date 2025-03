Fire TV in sconto con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Inauguriamo la settimana della Festa delle Offerte di Primavera con una carrellata di sconti dedicati alla gamma Fire TV. Dal dispositivo più economico al televisore Toshiba che integra la tecnologia, ce n’è per tutti i gusti. Scegli quello più adatto alle tue esigenze e risparmia.

Festa delle Offerte di Primavera: gli affari Fire TV

L’ultimo modello della Fire TV Stick HD è in forte sconto a 27,99 euro con un risparmio del 38% rispetto al listino ufficiale (44,99 euro).

Se ci si vuol spingere fino alla risoluzione Ultra HD c’è il modello Fire TV Stick 4K di ultima generazione in offerta a soli 37,99 euro (invece di 69,99 euro).

Il top di gamma Fire TV Stick 4K Max aggiunge la connettività Wi-Fi 6E ultraveloce e il supporto alla modalità ambiente. Può essere tuo in sconto a 47,99 euro, mentre il prezzo di listino è 79,99 euro.

C’è anche l’adattatore Ethernet per le Fire TV, da utilizzare quando si preferisce la connessione cablata a quella Wi-Fi. Lo trovi in sconto.

Concludiamo la carrellata segnalando la promozione sul telecomando vocale con Alexa che da oggi costa solo 27,99 euro (invece di 39,99 euro).

Passando invece ai televisori che integrano la stessa tecnologia, tra gli affari del giorno c’è senza dubbio quello 4K da 43 pollici di Toshiba, proposto a soli 279 euro (invece di 349 euro) con panello QLED e tecnologia TRU Picture Engine.

Ha preso il via la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. L’evento andrà avanti fino al 31 marzo, proponendo migliaia di sconti e promozioni in ogni categoria dell’e-commerce. Scopri di più nella sezione dedicata e trova l’affare che fa per te.