Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar in OFFERTA al Prime Day

Disponibili in Italia da due mesi esatti, le nuove Fire TV Soundbar di Amazon oggi sono in forte sconto in occasione del Prime Day 2025. Due modelli, differenti per design e funzionalità, così da potersi adattare a ogni tipo di salotto, da collegare al televisore per potenziarne il comparto audio, aggiungendo un livello di coinvolgimento e immersività durante la visione di film, episodi delle serie, show e nelle sessioni di gaming.

Prime Day: le Fire TV Soundbar di Amazon in sconto

Il primo è Fire TV Soundbar e integra due canali con supporto all’audio virtuale tridimensionale, DTS Virtual:X e Dolby Audio. Ha un design compatto da poco più di 60 centimetri e, con il televisore spento, può trasformarsi in uno speaker Bluetooth per ascoltare la musica da smartphone e tablet in modalità wireless. Il prezzo di listino è 139,99 euro, ma la puoi acquistare a soli 99,99 euro (-29%).

Il secondo è invece Fire TV Soundbar Plus, un modello all-in-one a 3.1 canali con supporto per Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume. Tra i punti di forza ci sono la regolazione personalizzabile per migliorare i dialoghi e quattro modalità di ascolto preimpostate (Film, Musica, Sport e Notte). La dimensione aumenta a 94 centimetri. Oggi la paghi 159,99 euro.

L’evento promozionale Prime Day 2025 ha preso il via a mezzanotte e accompagnerà i clienti dell’e-commerce fino a venerdì 11 luglio. Le offerte sono già disponibili online e vengono aggiornate continuamente. Per accedere a tutte le migliori occasioni ti basta attivare la prova gratuita di 30 giorni del servizio Prime: include anche lo streaming su Prime Video.