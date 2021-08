Fire TV Stick 4K: comprala a soli 39,99€ | Offerte Amazon

La Fire TV Stick 4K torna in super offerta su Amazon a 39,99€, lo sconto del 33% corrisponde ad un risparmio di ben 20 euro rispetto al prezzo iniziale.

Si tratta dell variante più potente della chiavetta smart di Amazon, un dispositivo in grado di rendere smart qualsiasi TV o monitor dotato di un ingresso HDMI. La Fire Stick 4K consente di riprodurre tutti i contenuti multimediali delle principali piattaforme di video streaming, come Netflix, Prime Video, DAZN e molte altre, in risoluzione 4K UltraHD.

Per installare il dispositivo basta collegarlo ad uno degli ingressi HDMI del TV o monitor che si intende utilizzare, collegando poi la Stick all’alimentazione tramite l’apposito cavo in dotazione. Una volta selezionata la sorgente HDMI dal telecomando del televisore, compare l’interfaccia di sistema Fire TV, con la possibilità di scaricare una lunga serie di app multimediali e servizi di streaming.

Inoltre la versione 4K è dotata di un particolare telecomando con microfono integrato, che consente di richiamare l'assistente vocale Alexa con una semplice pressione prolungata dall'apposito tasto.

Oggi la Fire TV Stick 4K è disponibile in offerta su Amazon a 39,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.