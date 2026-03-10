 Fire TV Stick 4K Max crolla a -40% nelle Offerte di Primavera
Il top della gamma è in sconto del 40%: risparmia e allunga le mani su Fire TV Stick 4K Max con la Festa delle Offerte di Primavera.
Fire TV Stick 4K Max è il modello più avanzato della serie, il top di gamma per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una smart TV. Oggi lo trovi in sconto del 40% sul listino per la Festa delle Offerte di Primavera, l’evento organizzato da Amazon che andrà avanti per tutta la settimana. Qui è dove ti spieghiamo perché si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Risparmia il 40% su Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max a -40% con le offerte di oggi

Come dice il nome integra il supporto alla risoluzione Ultra HD, ma non è il solo punto di forza: ci sono anche la connettività Wi-Fi 6E, ben 16 GB di memoria interna per l’archiviazione e la modalità Ambiente che ti permette di trasformare il pannello in una cornice su cui esporre migliaia di opera d’arte. Non manca ovviamente il telecomando con Alexa. Trovi altri dettagli nella scheda del dispositivo.

Il Fire TV Stick 4K Max di Amazon

Oggi puoi portare a casa Fire TV Stick 4K Max al prezzo finale di soli 47,99 euro invece di 79,99 euro come da listino ufficiale. Il merito è dello sconto del 40% applicato in automatico. Si tratta ovviamente di un prodotto venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis assicurata entro domani se lo ordini subito. Volendo sono in offerta anche i modelli Fire TV Stick 4K Plus (-46%), Fire TV Stick 4K Select (-47%) e Fire TV Stick HD (-40%).

È partita la Festa delle Offerte di Primavera e resterà attiva fino a lunedì. Passa dalla pagina dedicata all’evento per scoprire le promozioni più vantaggiose in ogni categoria: dalla casa al fai da te, passando per informatica ed elettronica come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
10 mar 2026
