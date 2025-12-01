Fire TV Stick 4K Plus è molto più che un hub per app, ultime ore a 29€

Fire TV Stick 4K Plus è un dispositivo così avanzato che rende il tuo televisore anche una console gaming. Hai letto bene, l’ultimo dispositivo di Amazon è un gioiellino e abbinato al tuo dispositivo diventa insuperabile. Con le ultime ore del Cyber Monday sei ancora in tempo per acquistarlo scontato del 57%. Mettilo in carrello a soli 29,99 euro e portalo subito a casa.

La Fire TV Stick 4K Plus è un prodotto che si installa nel giro di due minuti. I plus che ti mette a disposizione? Valgono la piccola spesa e rendono il tuo televisore ancora più potente. Gli unici due requisiti che ti vengono richiesti? Un prodotto con entrata HDMI (non importa se è vecchio e obsoleto) e una connessione WiFI. Se li hai, puoi acquistare la Stick senza alcun dubbio.

Una volta che l’hai configurata seguendo il tutorial sullo schermo, hai il tuo hub personale a disposizione. Tutte le app per lo streaming sono fruibili in massima risoluzione (se compatibili con il tuo televisore o con l’abbonamento che paghi) e senza intoppi. Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Now, DAZN e così via. Se ne manca qualcuna, la puoi scaricare dallo store subito. Oppure chiedi aiuto ad Amazon Alexa attraverso il microfono sul telecomando. L’assistente ti aiuta e ti fa gestire anche i prodotti collegati come lampadine e tutto il resto.

Le potenzialità della stick, tuttavia, non si esauriscono qui. Con il nuovo accordo tra Amazon e Xbox, puoi accedere all‘Xbox Game Pass direttamente dalla tua home. Sfrutta il cloud gaming per giocare i titoli (anche tripla A) senza dover acquistare una console. Basta abbinare il tuo controller via Bluetooth ed il gioco è fatto.

Con soli 29,99 euro portala a casa su Amazon. La Fire TV Stick 4K Plus è scontata del 57% ma solo per poche ore ancora.