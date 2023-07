Fire TV Stick 4K, il Prime Day è una manna: -63% subito

Uno strumento quale il dongle Amazon “Fire TV Stick” è andato a ruba già nei mesi scorsi, ma per chi sta cercando un’unità nuova, o per chi ancora non ne ha provata la bontà sul proprio televisore, ecco che il Prime Day 2023 diventa una vera e propria occasione. Quando ancora mancano varie ore all’inizio della due-giorni di offerte Amazon, infatti, il prezzo della Fire TV Stick 4K crolla del 63% e la chiavetta può essere così acquistata per appena 25,99 euro.

Un prezzo irrisorio, insomma, per un piccolo strumento che cambia radicalmente il modo di utilizzare la propria tv. In una semplice chiavetta HDMI, infatti, è custodita la chiave per accedere ai contenuti di:

Amazon Prime Vide

Netflix

YouTube

Disney+

NOW

DAZN

Mediaset Infinity

RaiPlay

e molto altro ancora

Ci si può giocare, si possono utilizzare degli sfondi per la propria tv, si possono impartire comandi vocali per cercare un film tra tutte le piattaforme attive, si possono controllare i sistemi della propria smart home e molto altro ancora. Tutto in una piccola chiavetta, tutto con estrema semplicità e, da oggi, anche con un grosso risparmio.

L’indicazione 4K dice tutto sulla qualità di questo modello di dongle: non la versione base, che limita la qualità della visione a definizioni inferiori, ma direttamente la versione più ambiziosa che consente di dar vita a contenuti di qualità cinematografica.

Il telecomando in dotazione offre pulsanti “scorciatoia” per accedere direttamente alla piattaforma preferita e sono molti i contenuti gratuiti ai quali, con la sola installazione della chiavetta, è possibile accedere. Non si deve far altro che infilare il dongle in una delle prese HDMI libere sul televisore e impartire il comando attraverso il pulsante “Alexa” disponibile sul telecomando: la Fire TV si accenderà così di emozioni e l’esperienza potrà spaziare tra tutte le piattaforme desiderate.

-63% è davvero molto, così come 25,99 euro è davvero poco. Mai la Fire TV Stick 4K era stata tanto conveniente: prodigi del Prime Day.

