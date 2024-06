Fire TV Stick 4K: rendete Smart la vostra TV o monitor con soli 58€

Il Fire TV Stick 4K di Amazon è il gadget perfetto per trasformare qualsiasi TV in un centro di intrattenimento. Non solo è tra i più amati dagli utenti di Amazon, ma con le sue funzionalità incredibili e la capacità di riprodurre contenuti in UltraHD, diventa un must-have per ogni casa. E con il telecomando dotato di tasto vocale, interagire con Alexa è più semplice che mai. Grazie alle promozioni del giorno su Amazon, ora potete portarvelo a casa per soli 58,99 euro invece di 69,99 euro.

Fire TV Stick 4K: caratteristiche principali

Parliamo di uno dei dispositivi per lo streaming più potente mai creato da Amazon, dotato di un’antenna WiFi 6 riprogettata per lo streaming in 4K UltraHD. Immaginate di essere seduti sul divano, pronti per una maratona di serie TV. Basta collegare questa chiavetta smart alla porta HDMI della vostra TV o di un monitor qualsiasi, prendere il telecomando con il tasto dedicato ad Alexa, e il gioco è fatto! Con un semplice comando vocale, potete avviare e controllare la riproduzione dei vostri contenuti preferiti.

Immaginatevi a navigare nei menu con facilità, selezionando il servizio di streaming che preferite tra YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video e molti altri. Non solo avrete immagini in UltraHD 4K, ma potrete anche godere del supporto a Dolby Vision e alle clip in HDR/HDR10+ per quei titoli che offrono queste caratteristiche.

E non è tutto! Con Alexa integrata, potete personalizzare la vostra esperienza con le skill, proprio come fate con i vostri dispositivi Echo. Volete guardare un video su YouTube? Basta chiedere. Preferite esplorare il web? Nessun problema, Alexa vi aiuterà anche in questo.

Allora, cosa state aspettando? Per soli 58,99 euro, anziché 62,99 euro, potete avere tutto questo in pochissimi giorni. E se siete membri Prime, la spedizione è rapida e gratuita in tutta Italia. Non perdete questa occasione d’oro per migliorare il vostro intrattenimento domestico con la Fire TV Stick 4K di Amazon!