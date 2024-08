Fire TV Stick 4K: ritorna il maxi sconto al 46% su Amazon

Con Fire TV Stick 4K ti porti a casa un dispositivo per lo streaming da collegare direttamente alla porta HDMI di un monitor o una TV permettendoti di trasformarla in una Smart TV di ultima generazione, con supporto per WiFi 6, Dolby Vision, Atmos e HDR10+ oltre a migliaia di app di intrattenimento.

Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 37,99 euro invece di 69,99: parliamo del modello più recente di questo prodotto.

Fire TV Stick 4K: intrattenimento di qualità

Fire TV Stick 4K ti permetterà di goderti film e serie TV in una spettacolare qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR10+ e audio avvolgente Dolby Atmos. A questo si aggiunge il supporto WiFi 6 per prestazioni di streaming superiori, anche con più dispositivi collegati alla rete.

Potrai contare, previa abbonamento, su migliaia di contenuti disponibili u piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre ancora, mentre Alexa ti permetterà di gestire i tuoi contenuti direttamente dal telecomando anche con i comandi vocali.

Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria e portati a casa la Fire TV Stick 4K a soli 37,99 euro invece di 69,99.